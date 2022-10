Scafati/San Marzano sul Sarno. Fiume Sarno, risoluzione delle criticità e demolizione ponte Marconi: ieri audizione in Regione

"Ieri pomeriggio, insieme all'assessore all'ambiente dott.ssa Daniela Ugliano, abbiamo partecipato all'audizione della Commissione Garanzia in Regione Campania convocata dal presidente On. Nunzio Carpentieri avente all'ordine del giorno il completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno con particolare riferimento allo stato di avanzamento degli interventi per la risoluzione delle criticità connesse all'intervento di demolizione del ponte Marconi e alle opere programmate con Delibera della Giunta regionale n. 80 del 02/03/2021. - scrive il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati - Saremo presenti su un argomento molto importante e vigileremo affinché le problematiche degli allagamenti del nostro territorio trovino completa risoluzione. Ringrazio l'On. Nunzio Carpentieri per l'invito rivolto a me e agli altri sindaci e l'On. Mario Casillo presente in commissione".