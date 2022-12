Campania. Serre agricole, Carpentieri (Fdi): "Riaprire subito le procedure di regolarizzazione"

È ormai dal 2014 che in Campania non è più possibile regolarizzare le serre agricole prive dei titoli necessari. E così migliaia di agricoltori, floricoltori e orticoltori continuano a lavorare e a utilizzare gli impianti terricoli non regolari, di fatto rimanendo fuori da qualsiasi possibilità di accedere a sostegni economici e prospettive di sviluppo.

È una situazione che da tempo anche le associazioni di categoria denunciano e della quale ho deciso di farmi carico, depositato un importante emendamento alla legge di bilancio in discussione in Consiglio regionale. L'obiettivo è ottenere una riapertura dei termini per presentare le istanze di regolarizzazione fino a tutto il 2023. Un provvedimento che non avrebbe alcun impatto sulle casse della Regione ma che consentirebbe di certo una regolarizzazione e un rilancio del comparto. La produzione agricola in serra rappresenta un pezzo importante dell'economia dei nostri territori, che va sostenuto e incoraggiato.

Quello sulla regolarizzazione delle serre agricole è il primo di tre emendamenti alla legge di bilancio che ho depositato. Nelle prossime ore vi aggiornerò anche sugli altri due.