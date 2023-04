Sarno. Querelle su via Tenente Luigi Buonaiuto, intervengono le più alte cariche dell'Aeronautica: chiesto l'intervento del Prefetto

Non si placano le polemiche sulla denominazione di via Tenente Luigi Buonaiuto, che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrebbe essere intitolata, per metà, al compianto ingegnere Nunzio Celentano. Una querelle che sta assumendo risvolti ben più importanti, fuori dai confini cittadini e aldilà della normale dialettica politica. Una scelta, quella dell’amministrazione comunale, che ha fatto persino scomodare ed intervenire le più alte cariche dell’Aeronautica militare, e chiesto l’intervento del Prefetto di Salerno Francesco Russo.

Il compianto Tenente pilota Luigi Buonaiuto, ha fatto parte dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, morto tragicamente nel secondo conflitto mondiale nel canale di Sicilia, il 14 aprile del 1943 e insignito della medaglia d’oro a valor militare, a cui il Comune di Sarno da oltre mezzo secolo gli ha intitolato la strada.

Ad intervenire sulla questione, su sollecitazione del nipote di Luigi Buonaiuto, Francesco, è il Comandante dell'Accademia dell’Aeronautica militare di Pozzuoli il Generale Luigi Casali

“Con sentito stupore ho ricevuto la sua lettera in cui mi ha esposto la problematica relativa alla scelta del Comune di Sarno di apportare una modifica alla toponomastica della via intitolata, da più di mezzo secolo al compianto Tenente pilota Luigi Buonaiuto. – scrive il Generale Luigi Casali - La notizia sembra stridere con le attività già da tempo iniziate e culminate lo scorso 28 marzo nella cerimonia sulla Terrazza del Pincio a Roma per commemorare i 100 anni di costituzione dell'Aeronautica militare e che si prolungheranno nel corso di quest'anno. – continua il Generale Casali - Ho avuto modo di segnalare la cosa alla sezione di Sarno, dell'Associazione Arma Aeronautica che, unitamente a quella di Salerno, so che si stanno dando molto da fare per trovare una soluzione condivisa che contemperi le diverse esigenze senza penalizzare chicchessia. Auspicando che la delicata problematica possa essere risolta in maniera favorevole senza penalizzare, nel contempo, la necessità di intitolare analoga strada anche all'altra persona individuata dal Comune di Sarno”, conclude la lettera.

Chiesto l’intervento del Prefetto

L'associazione aeronautica di Salerno, insieme con quella di Sarno, invece, hanno chiesto l’intervento del prefetto di Salerno Francesco Russo per chiedere un Suo autorevole intervento “Su una incresciosa e spiacevole situazione venutasi a creare nel comune di Sarno a seguito della delibera di modificare la toponomastica della via intitolata, da oltre mezzo secolo, al compianto Tenente pilota Luigi Buonaiuto”. – si legge nella lettera indirizzata al Prefetto -

“Tale notizia ci ha colto con un profondo senso di mortificazione e di rammarico, per di più in un momento storico ove si commemora il Centenario della costituzione dell'Aeronautica militare che, come sottolineato dal discorso del signor presidente della Repubblica, in occasione del giorno della ricorrenza del 28 marzo, ha reso “omaggio alla Bandiera di Guerra della forza armata, emblema del sacrificio e del valore di coloro che hanno servito l'Italia con coraggio ed abbreviazione. Agli aviatori caduti nell'adempimento del proprio dovere va il riconoscente pensiero della Repubblica”. Ebbene, signor Prefetto, l'autorevole attestazione della massima carica dello Stato, appare, in questo contesto, fortemente stridente con la sconcertante sopra citata decisione delle autorità politiche del Comune di Sarno in quanto, in quanto non può non apparire mortificata sia la memoria dell'eroe caduto in guerra, il tenente pilota Luigi Buonaiuto e sia la Bandiera di Guerra simbolo del sacrificio e dell'attaccamento alla Patria nella gloriosa forza armata”.

Ad intervenire anche il dottor Francesco Buonaiuto, nipote di Luigi

“Spero che l'amministrazione abbia l'intelligenza di ritornare sulle proprie scelte, onde evitare che la situazione possa assumere risvolti diversi dalla normale dialettica. – spiega Francesco Buonaiuto - L'esperienza vissuta consiglia di affidare questo settore (toponomastica) ad organismi collegiali in grado di valutare con serietà e competenza questo tipo di decisione”, conclude Buonaiuto.

Tutto questo non sembra essere avvenuto fino ad adesso anche perché prima di adottare in giunta un provvedimento importante come l’intitolazione di una strada sarebbe stato sensato e, formalmente corretto, interpellare gli organi istituzionale competenti in tale materia: innanzitutto, la soprintendenza archeologica (trattandosi di una strada di più di 50 anni di anzianità nell’intitolazione) e la società di Storia Patria che si pronuncia sempre nella denominazione di toponimi di rilievo storico – nazionale. Il caso del Tenente Luigi Buonaiuto, eroe di guerra e medaglia d’oro a valor militare, entra di diritto in queste categorie.

Sorprende il tempismo “perfetto” dell’amministrazione comunale che, in occasione del centenario dell’Arma Azzurra, decide di compiere un gesto nei confronti dell’unico eroe aviatore sarnese, tutt’altro che commemorativo e celebrativo.