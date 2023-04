Disastro Eav, Nappi (Lega): si guasta impianto e il capotreno sposta a mano i “deviatori”. E poi De Gregorio dice che i dipendenti non lavorano…

“Stamattina, su una delle linee Eav per rimediare al solito guasto di natura tecnica che ha di nuovo interessato un telecomando, un capotreno è stato costretto a spostare a mano i ‘deviatori’. Ringraziamo il lavoratore per l’immediato intervento che ha scongiurato il rischio di deragliamento e di impatto tra mezzi. Evidentemente al contrario di quanto racconta De Gregorio, i dipendenti Eav sono gli unici che ancora permettono ai treni di circolare nonostante il vertice dell’azienda regionale dei trasporti, per nascondere la sua totale incapacità gestionale e scaricare le responsabilità del suo fallimento, continui a bollarli come scansafatiche o addirittura malati immaginari”. Lo denuncia Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, che sui propri canali social pubblica la foto del capotreno alle prese con i “deviatori”.