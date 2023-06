Abuso d’ufficio, Iannone (FdI): “Pd non ascolta neanche i suoi amministratori”

“Il PD della Schlein è cieco, incapace di vedere finanche i suoi amministratori nell’approvare quanto intrapreso dal Governo Meloni sull’abuso d’ufficio. Liberare la mano dalla paura della firma è un’esigenza inderogabile per far ripartire l’Italia e se ne rende conto ogni soggetto politico che opera sul territorio, a prescindere dalla propria appartenenza politica. Fare opposizione non significa andare contro gli interessi dei cittadini ed essere nemici dell’Italia. Anche preconcetti bugiardi come De Luca hanno dovuto riconoscere la positività dell’iniziativa; è rimasta solo la Schlein a fare il soldato giapponese rinchiuso nel fortino a guerra finita”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.