Campania. Iannone (FdI): “De Luca buono per caricature non per governare”

“Ha ragione il ministro Sangiuliano quando dice che De Luca sembra Wanda Osiris. Infatti è buono per le caricature che farebbero anche ridere se la Campania non fosse in una condizione disperata proprio per il fallimento del governatore e del suo Pd. Sanità, trasporti pubblici, lavoro, turismo di qualità, promozione del territorio e degli attrattori culturali ci vedono sempre ultimi nella capacità di mettere in campo politiche intelligenti che diano risposte alle attese dei territori. De Luca pensa a scrivere libri autocelebrativi e a parlare di terzo mandato mentre i problemi si incancreniscono. Ormai è dedito alla sua attività di influencer e tiktoker ma del politico nessuna traccia se non per clientelari iniziative che mortificano l’interesse generale”. Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

