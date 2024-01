Roccapiemonte. Scuola dell'infanzia di via Carmine Pagano, questa mattina cerimonia avvio lavori

“Iniziamo l’anno nel migliore dei modi, con una serie di interventi per rendere più sicure e con più servizi le strutture scolastiche presenti in città”. A dichiararlo è il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano in occasione della cerimonia di avvio lavori della scuola dell'infanzia.

Con una sentita e partecipata cerimonia, sono ufficialmente iniziati stamattina i lavori di riqualificazione presso la Scuola dell’Infanzia di via Carmine Pagano, struttura afferente all’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo” – “CoMVass”. Gli interventi sono inseriti nell’ambito di progetti del 2018, successivamente rielaborati come previsto dalle nuove normative, e confluiti nelle progettualità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il Comune di Roccapiemonte che aveva infatti ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni e 700 mila euro per lavori previsti non solo alla Scuola dell’Infanzia di via Carmine Pagano, ma anche alla Scuola Primaria di via della Pace (frazione Casali) e alla Scuola dell’Infanzia di via Berlinguer.

A fare gli onori di casa stamane il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore ai Lavori Pubblici Anna Bruno, hanno partecipato all’evento numerosi cittadini, (nonostante la pioggia), il vice Sindaco Roberto Fabbricatore, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Annabella Ferrentino, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Davide Di Mattia, il Comandante della Polizia Municipale Sabato Pannullo con alcuni agenti, la Dirigente dell’I.C. “Mons. Vassalluzzo – CoMVass” Anna De Simone, i responsabili della Vittoria Società Consortile a.r.l. impresa che si è aggiudicata l’appalto, l’ingegnere Lorenzo Criscuolo, direttore dei lavori, l’architetto Ferdinando Pagano, supporto al RUP, i collaudatori ing. Carmine Carratù e architetto Antonio Pagano e l’ingegnere Valeria Pagano da cui è partita l’idea progettuale. Prima di scoprire la tabella con tutti i dettagli degli interventi da eseguire, c’è stato un messaggio e la benedizione del parroco Don Giuseppe Ferraioli.

Questo il commento del Sindaco Carmine Pagano: “Non nascondo un pizzico di emozione per questo nuovo obiettivo raggiunto dall’Amministrazione che mi onoro di guidare. Il lavoro sinergico della parte politica e dei dipendenti comunali, con la collaborazione di tecnici di compravate professionalità, ha portato a questo importante risultato che ci permetterà di rendere migliori le strutture scolastiche di Roccapiemonte: saranno più sicure, efficienti ed in linea con gli standard europei. All’interno sono apposte le stampe progettuali dalle quali si possono osservare gli interventi previsti. Sono veramente felice, perché lavoriamo solo per il bene di Roccapiemonte, per un presente ed futuro migliore per i nostri cittadini”.

A prendere la parola poi l’Assessore ai Lavori Pubblici Anna Bruno che ha detto: “La disciplina è il ponte tra l’obiettivo ed il risultato. Con disciplina abbiamo lavorato per garantire alla comunità l’inizio dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della scuola materna di Via Pagano. Con l'Amministrazione di cui faccio parte abbiamo ritenuto di dare priorità assoluta all’edilizia scolastica per dare ai figli di Roccapiemonte scuole degne di questo nome. Continueremo a lavorare per arrivare il prima possibile alla consegna della nuova scuola ripagando così il sacrificio delle mamme dei bambini che hanno dovuto sopportare la chiusura temporanea del plesso oggetto di intervento”.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione Ferrentino ha voluto ringraziare proprio i genitori: “Non potevamo iniziare l'anno nel migliore dei modi. Ancora un pizzico di pazienza la chiediamo ai genitori per gli spostamenti dei loro bimbi resisi necessari proprio per avviare i lavori e rendere questo e gli altri plessi scolastici più accoglienti, fornendo così più sicurezza e servizi didattici migliori”.