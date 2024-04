Nocera Superiore. Elezioni, Bartolo Pagano (PD): "I tentativi di destabilizzazione non scalfiscono il nostro progetto"

Il cammino del Pd di Nocera Superiore verso le Amministrative 2024 prosegue senza sosta. Tengo a ringraziare la Segreteria Provinciale del Partito Democratico,l'onorevole Piero De Luca e tutti i dirigenti del Partito che hanno inteso sostenere la mia candidatura alla carica di Sindaco di Nocera Superiore in rappresentanza del PD.

Un importante attestato di stima che mi inorgoglisce e nel contempo mi motiva ancor più a lavorare alacremente in vista dell’appuntamento con le urne del prossimo mese di giugno. Il costante dialogo con la gente, fatto di richieste e anche consigli, ci porterà a costruire una squadra che si proporrà per restituire un grande futuro alla nostra Comunità.

I tentativi di destabilizzazione, portati avanti da una longa manus esterna attraverso “megafoni” compiacenti, non fanno altro che rafforzare ulteriormente le motivazioni mie e soprattutto di coloro – e sono in tanti – che hanno già garantito il loro grande impegno per le Amministrative 2024 a Nocera Superiore.

Tentativi di destabilizzazione che ottengono l’effetto opposto, rafforzando la nostra convinzione di aver intrapreso il percorso migliore per costruire il progetto giusto per la nostra Città. Punteremo su cittadini che potranno dare tanto alla nostra comunità, sul piano umano e anche professionale. Siamo in tanti e quotidianamente arrivano segnali netti di grande unità d’intenti.

E questi sono gli ingredienti giusti per poter offrire a Nocera Superiore una proposta amministrativa di alto profilo, lontana da logiche e tatticismi che rappresentano tutto quanto di negativo possa esprimere la politica.

Siamo pronti, convinti e andremo avanti uniti per la nostra strada!

