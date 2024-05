Elezioni amministrative 2024 a San Marzano sul Sarno: sono 4 i candidati alla carica di Sindaco

E' sfida a 4 a San Marzano sul Sarno per la conquista della fascia tricolore. Due donne e due uomini candidati alla carica di Sindaco: Carmela Zuottolo, sindaco defenestrato, Margherita Oliva, Andrea Annunziata e Franco Grimaldi.

Carmela Zuottolo, la sindaca defenstrata lo scorso ottobre, ci riprova con la lista "San Marzano Siamo Noi", tanti volti nuovi all'interno all'interno della sua squadra. La Zuottolo punta sull'appoggio del patron del San Marzano Calcio e imprenditore conserviero Felice Romano.

Margherita Oliva, dopo la candidatura a sindaco alle elezioni del 2020, dove raccolse circa 1200 preferenze, conquistando due scranni a palazzo di città, ci riprova con la sua lista "Almamente", con il sostegno del Movimento 5 Stelle.

Andrea Annunziata, attuale presidente dell'Autorità portuale del Tirreno centrale ed esperto di logistica ed economia dei trasporti. è stato Sindaco di San Marzano sul Sarno dal 1993 al 2002. Nel 2001 è stato eletto alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Cava de' Tirreni, in Campania, in rappresentanza della coalizione di centrosinistra. Conclude il mandato parlamentare nel 2006. Nel governo Prodi II, dal 2006 al 2008, ha ricoperto il ruolo di sottosegretario al ministero dei trasporti. È stato eletto all'assemblea costituente del Partito Democratico nel 2008. Ma nonostante il suo curriculum di tutto rispetto il suo sogno è stato sempre quello di rifare il sindaco di San Marzano sul Sarno, sua città nativa. Nel 2015 sfidò Cosimo Annunziata e perse la sfida per soli 81 voti di distacco. Oggi ci riprova con una squadra composta da tanti volti noti della politica locale.

Franco Grimaldi, già sindaco di San Marzano sul Sarno, dal 2002 al 2009 poi defenstrato. Grimaldi fu il successore di Andrea Annuzniata come sindaco di San Marzano sul Sarno. Ora dopo 15 anni ci vuole riprovare per riconquistare la fascia tricolore con una squadra composta da alcuni volti nuovi e diversi volti noti della politica.

Le 4 liste in campo, ecco i candidati al consiglio comunale

PuntoAgroNews.it è anche su WhatsApp!

Cliccaqui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato