Gambino attacca De Luca sulla gestione della sanità

L’eurodeputato on. Alberico Gambino si sofferma sulla annosa gestione della Sanità campana e dichiara:” La pessima gestione di De Luca, in tutti gli ambiti, nello specifico quello della Sanità che , invece esalta con tanta tracotanza, costringe i cittadini campani a fuggire dai nostri nosocomi per farsi curare altrove. Ciò costa alla Regione ben 250 milioni l ‘ anno di rimborsi passivi. Tecnicamente si chiama:” MOBILITÀ SANITARIA PASSIVA” che, oggi in Campania è pari a 403.733.89.152 milioni di euro.

Il Governatore, senza pudore, vanta la nostra Sanità come un fiore all’occhiello a dispetto dei conti della Ragioneria di Stato. Tradotto: la gestione De Luca è un colabrodo in tutti i sensi e la soluzione può essere solo quella di “ mandarlo a casa” e cercare di risolvere nel più breve tempo possibile i disastri che in questi anni si sono succeduti", conclude Gambino