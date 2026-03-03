Angri, Massimiliano Mazzola si candida a sindaco: «È il momento del cambiamento»

ANGRI – Con un messaggio pubblico rivolto alla città, Massimiliano Mazzola annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Angri. Un intervento lungo e articolato, nel quale ripercorre i 35 anni di attività professionale nel settore sanitario e spiega le ragioni della sua scelta.

Mazzola sottolinea il percorso che lo ha portato a costruire una struttura sanitaria diventata punto di riferimento per il territorio, evidenziando sacrifici personali, impegno costante e il sostegno ricevuto dalla comunità locale.

L’appello alla città

Nel suo messaggio, il candidato si rivolge direttamente ai cittadini:

«Appello alla città di Angri:

Dopo 35 anni di lavoro professionale ho costruito, con tanti sacrifici ed impegno di vario tipo, una struttura sanitaria di rispetto per il nostro paese e tutto il territorio. L’ho fatto privando la mia famiglia di tempo e caricandomi di preoccupazioni e sofferenze. Ci sono riuscito grazie alla mia ostinazione ma anche e soprattutto grazie a voi che mi avete spinto a continuare. Oggi serviamo tutto il paese, anzi la provincia, e dai risultati raggiunti e dal consenso mi rendo conto del percorso straordinario compiuto. Oggi la struttura è diventata autonoma nella gestione ed avendo creato una squadra di professionisti seri e competenti mi sento tranquillo di dedicarmi anche ad altro.

Vorrei avere la possibilità di fare il Sindaco di questo paese nel quale vivo, nel quale sono cresciuto e nel quale ho creduto, per cui ho investito. Vorrei mettere la mia esperienza fatta di ostacoli apparentemente insormontabili ma poi superati. Confrontandomi con i maestri della politica la prima domanda che mi hanno posto e che mi continuano a fare è: “Chi hai con te?” oppure “Quante liste hai?”. Io so per certo di avere tanti cittadini che si rivolgono a me, tanti amici che mi vogliono bene, tanti professionisti — medici, avvocati, commercialisti, insegnanti, bancari, imprenditori e, scusate se dimentico qualcuno — che mi stimano e che collaborano con me.

Io credo che per il nostro paese sia necessario abbandonare le vecchie metodiche, le vecchie tecniche strategiche per vincere e poi non amministrare o farlo sotto pressione costante. Vi chiedo una mano fattiva e la chiedo innanzitutto alla gente del popolo, a quelli che vogliono altro, a quelli che credono in una evoluzione ed un cambiamento possibile. Io vorrei provarci se mi date l’opportunità. Grazie a chi mi ostacolerà, grazie a chi rimarrà perplesso e grazie a chi mi vorrà dare una mano.»

Un progetto che punta sulla società civile

Nel passaggio politico più significativo, Mazzola evidenzia la volontà di superare le tradizionali dinamiche elettorali basate su alleanze numeriche e strategie di lista, ponendo invece al centro il consenso diretto dei cittadini e il coinvolgimento della società civile.

La sua candidatura apre ufficialmente una nuova fase del confronto politico in città, in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo dichiarato di portare competenza gestionale ed esperienza professionale alla guida del Comune di Angri.