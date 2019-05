Scafati. Cucurachi: "L’ ospedale Scarlato sarà al centro della nostra azione amministrativa"

"L’ospedale Mauro Scarlato potrebbe sembrare un cavallo di battaglia da utilizzare per condurre una banale campagna elettorale. - spiega il candidato sindaco Marco Cucurachi - Negli anni abbiamo assistito a continue e false promesse da parte di chi lo ha chiuso e di chi lo poteva riaprire e non lo ha fatto. Sicuramente siamo gli unici a poter dire di aver fatto nel concreto tutto il possibile per ottenere la riapertura del nosocomio scafatese. Siamo, infatti, stati invitati a partecipare alla commissione Sanità della Regione Campania tenutasi il 02/03/16 durante la quale abbiamo proposto il potenziamento del Punto di Primo Intervento, in modo da ottenere un corpo organico che potesse avvicinarsi ad un Punto di Pronto Soccorso della rete emergenziale ospedaliera. L’ ospedale sarà al centro della nostra azione amministrativa. Intendiamo essere promotori di una sinergia istituzionale tra Comune, Regione e Asl che possa confluire in un tavolo che sia in grado di mettere in campo tutte le azioni necessarie per ottenere la riapertura dell’Ospedale nel giro di 6 mesi".