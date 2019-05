Agro. Villani (M5s), in arrivo fondi per la caserma Tofano, polverificio borbonico e Badia

"Con il decreto 85 proposto dal ministero per i Beni e le Attivita' culturali sono stati stanziati importanti fondi per la Campania, ed in particolare, per l'Agro Sarnese Nocerino". Lo ha dichiarato la deputata del M5s Virginia Villani. "Tali finanziamenti - ha proseguito Villani - rientrano nel Fondo per la tutela del patrimonio culturale e le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al Cipe. E' stato stanziato un milione di euro per la riqualificazione e valorizzazione del Real polverificio di Scafati, in provincia di Salerno, per garantire la riqualificazione dell'opificio, il risanamento conservativo. Stanziati 300 mila euro per il restauro, la messa in sicurezza ed il completamento dei locali deposito dei materiali archeologici dell'ex Caserma Tofano a Nocera Inferiore e anche 286.940 euro per la Biblioteca del Monumento nazionale della Badia di Cava de' Tirreni per il completamento dei lavori di adeguamento per l'ottenimento del Cpi. Infine sono stati finanziati anche i lavori di realizzazione del cablaggio per predisporre l'installazione di accelerometri di tipo sperimentale e ad alta tecnologia per il monitoraggio del rischio sismico, nel comune di Capaccio (Sa). Finanziati anche altri interventi per la tutela del patrimonio culturale nelle province di Napoli, Caserta, Avellino e Benevento. Un importante risultato che da membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, mi riempie di orgoglio". "Intanto - ha concluso Villani - continuiamo a lavorare sul territorio con importanti progetti volti a migliorare la vivibilita' dei cittadini dell'Agro e anche l'offerta culturale e turistica della nostra provincia".