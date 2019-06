Cocca attacca Canfora: "Sarno è tra le città più povere dell'intera provincia di Salerno"

"Siamo diventati tra i cittadini più poveri della provincia di Salerno". Sarno tra le città più povere dell'intera provincia di Salerno, a dirlo è il candidato sindaco Giovanni Cocca, sfidante del sindaco uscente Giuseppe Canfora. "È importante fare un po’ di chiarezza sulla situazione economica della nostra città. continua Cocca - Purtroppo avere affidato una delega così complessa, strategica, come quella delle attività economiche finanziare ad un legale che, chiaramente, non ha le competenze richieste per lo specifico ruolo (economia, finanza, tecnica industriale, marketing), ha letteralmente paralizzato lo sviluppo dell’economia cittadina Sarnese. Si sono impegnati esclusivamente a far quadrare i conti comunali e raggiungere il pareggio di bilancio (trattasi tra l’altro di specifici obblighi imposti dalla legge), senza avere la benché minima idea di cosa significhi “sviluppo del territorio” e quindi senza avere alcuna strategia di medio e lungo periodo (nell’ambito del turismo, del commercio e dell’industria) che poteva determinare produzione di ricchezza e questa volta non per la casa comunale, ma per i cittadini sarnesi. Tutto ciò è testimoniato dai dati ufficiali (www.comuni-italiani.it) relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2016/2017 pubblicati su vari siti istituzionali. Il reddito medio per abitante dei cittadini di Sarno e pari ad euro 7.664 il che significa che a Sarno si sopravvive con appena 638 € al mese. La nostra città si colloca tragicamente al 125º posto su un totale di 158 nella classifica degli della provincia di Salerno e siamo la città più povera della provincia di Salerno nella speciale classifica delle città con più di 15.000 abitanti. Concludendo non è sufficiente pensare solo alle casse comunali ed a far quadrare il bilancio, cosa che tra l’altro tutta da verificare, ma un’amministrazione responsabile deve avere ben chiare le strategie da mettere in campo per produrre ricchezza per i propri cittadini. Noi svilupperemo il turismo, sfrutteremo la centralità della nostra città, spingeremo l’agricoltura e del commercio ma, soprattutto, metteremo al centro del nostro progetto non più la casa comunale ed i suoi conti, bensì cittadini e dei loro bisogni".