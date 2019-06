Agro/Irno. Ballottaggio. De Luca scende in campo a Sarno e Baronissi a sostegno di Canfora e Valiante

De Luca scende in campo a sostegno dei candidati sindaco del centrosinistra: nel pomeriggio e serata di oggi il governatore della Campania Vincenzo De Luca sarà a Sarno e Baronissi per i comizi e in visita privata a Scafati e Pagani. Si affilano le armi in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno nei tre comuni dell'Agro sarnese nocerino e nel comune della valle dell'Irno. Il governatore De Luca a Sarno per sostenere uno dei suoi pupilli Giuseppe Canfora, sindaco uscente, già presidente della provincia di Salerno. Canfora al primo turno ha raccolto 8174 voti - 44,06% mentre il suo sfidante, il civico Giovanni Cocca si è fermato a 5.881 voti - 31,70%. A Baronissi il distacco tra Gianfranco Valiante e Luca Galdi è leggermente più ampio, il candidato del centrosinistra Valiante 5.240 voti - 47,87%, mentre lo sfidante Luca Galdi si è fermato a 3.378 voti - 30,86%. Situazione diversa a Pagani e Scafati dove i due candidati del centrosinistra devono recuperare rispetto agli sfidanti di centrodestra. A Pagani in particolare il sindaco uscente Salvatore Bottone è in forte difficoltà, al primo turno ha raccolto 5.373 voti - 25,73% rispetto al suo sfidante il consigliere regionale Alberico Gambino 10.241 voti - 49,04% che non ha vinto al primo turno per una mangiata di voti. A Scafati ballottaggio più aperto tra Cristoforo Salvati, candidato di Lega e Fratelli d'Italia, 7.925 voti - 28,45% mentre il candidato del centrosinistra Michele Russo si è fermato a 5.867 voti - 21,06%. Proprio a Scafati nella giornata di ieri si è assistito ad un mutamento degli equilibri in vista del ballottaggio. Carmela Berritto ed Antonio Pignataro, rispettivamente la candidata più votata e l'ideatore della lista "Avanti per Scafati" che ha supportato la corsa a sindaco di Antonio Fogliame al primo turno, hanno infatti deciso di appoggiare Cristoforo Salvati al ballottaggio. I due, seguendo una linea diametralmente opposta rispetto a quella indicata da Fogliame, schieratosi per il "non voto” avrebbero scelto tale posizionamento nell’ottica dell'unità del centodestra. Nessun apparentamento ufficiale anche a Sarno anche se il centrodestra sarnese dovrebbe appoggiare il civico Giovanni Cocca, ci sono stati una serie di incontri tra le parti ma il centrodestra sarnese non ha comunicato ufficialmente le proprie intenzioni di voto, mentre il movimento cinque stelle da libertà di voto ai propri elettori. A Baronissi lo sfidante di Valiante, Luca Galdi ha incassato il sostegno di Giovanni Moscatiello e Toni Siniscalco. A Pagani tutto resta come al primo turno Lello De Prisco, arrivato terzo al primo turno, ha dato indicazioni chiare all'indomani del voto del 26 maggio scorso "Io voterò scheda bianca, o mi asterrò.