Angri. Scuola, Al i lavori di manutenzione al liceo La Mura e altre scuole dell'agro

Al Liceo Don Carlo La Mura di Angri – Lunedì 1 luglio la cerimonia di consegna dei lavori di manutenzione per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell’Area Nord della Provincia di Salerno Lunedì 1 luglio c.a., alle 12,00, presso la sede del Liceo Don Carlo La Mura di Angri, in via Monte Taccaro n. 7, si terrà la cerimonia di consegna dei “lavori di manutenzione per l’aumento dei livelli di sicurezza degli edifici scolastici ricadenti nell’Area Nord della Provincia di Salerno”. Saranno presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, il Consigliere Provinciale delegato all’Edilizia Scolastica, Antonio Sagarese e il dirigente del Settore Patrimonio e Edilizia scolastica dell’Ente, Angelo Michele Lizio. Inoltre interverrà il deputato On. Piero De Luca. “L’intervento, la cui spesa complessiva ammonta a € 400.000,00, di cui 307.992,20 per lavori al lordo del ribasso”, – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – “è stato reso possibile grazie alla messa a disposizione da parte della Regione Campania delle economie dei mutui Cassa Depositi e Prestiti. L’onere dell’ammortamento del finanziamento, infatti, è posto a carico della Regione Campania”.

I lavori, che saranno eseguiti principalmente presso i seguenti istituti scolastici: • Liceo “Don C. La Mura” di Angri; • I.S.I.S. “ G. Fortunato” di Angri; • Liceo “B. Rescigno” di Roccapiemonte; • Interventi vari agli istituti di Nocera Inferiore; • Liceo “De Sanctis” di Salerno; • Liceo “Regina Margherita” di Salerno; • Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno; • I.I.S. “Genovesi - Da Vinci” di Salerno; • I.I.S. “Giovanni XXIII” di Salerno; • I.T.C. “Santa Caterina –Amendola” di Salerno; • PROFAGRI succursale di Sarno; • I.T.I.S. “Pacinotti” di Scafati; • Liceo “Caccioppoli” di Scafati; • I.I.S. “Filangieri” succursale di Siano; consistono nell’impermeabilizzazione delle coperture piane, sistemazione dei servizi igienici, piccoli risanamenti di strutture ammalorate in calcestruzzo, risanamento di pareti, verifiche solai, tinteggiature, opere in ferro e sistemazione di infissi.

“Proseguono i lavori programmati dalla Provincia di Salerno per l’aumento dei livelli di sicurezza delle nostre scuole. Ringrazio per questo la Regione Campania, in particolare il suo Presidente On. Vincenzo De Luca, per i finanziamenti regionali che ricadono su tutto il nostro territorio e che ci permettono di garantire la sicurezza e il diritto allo studio per i nostri ragazzi” – dichiara il Presidente Michele Strianese. Salerno, 27 giugno 2019