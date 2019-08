Emergenza rifiuti, Gasparri: "In Provincia di Salerno situazione disastrosa"

''Il fallimento del governo di centrosinistra in Campania sta producendo conseguenze disastrose anche dal punto di vista ambientale. In quattro anni De Luca non è stato capace di affrontare e risolvere il problema, con sempre maggiori costi a carico dei cittadini campani, con lo smaltimento di rifiuti in altre regioni e addirittura anche all'estero". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri (Fi). "Incapacità amministrativa - prosegue Gasparri - che ha contribuito unicamente al proliferare delle imprese private nel business rifiuti. Un disastro completo, con ripercussioni non solo finanziarie ma purtroppo anche ambientali. Da ultimo l'ennesimo rogo di rifiuti nel comune di Battipaglia, che sta pagando il prezzo maggiore di questa situazione". "Chiederò al governo - conclude Gasparri - di intervenire urgentemente e di dichiarare Battipaglia e l'intera Piana del Sele area sottoposta a rischio di disastro ambientale, nominando il sindaco di Battipaglia, che è il principale comune a sud di SALERNO, commissario straordinario per la gestione dei rifiuti della zona''.