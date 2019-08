Nocera Inferiore. Emergenza rifiuti: è caccia ai furbetti, installate 40 nuove telecamere in città. Torquato incontra le associazioni

Emergenza rifiuti, il comune di Nocera Inferiore previene e monta 40 nuove telecamere di videosorveglianza per punire gli incivili. Con l'imminente chiusura del termovalorizzatore di Acerra la Regione Campania va incontro ad una vera e propria emergenza rifiuti, e il comune di Nocera Inferiore per prevenire tutto questo aumenta i controlli sul territorio e monta nuove telecamere di videosorveglianza in città. Da ieri, infatti è iniziato il montaggio delle telecamere. Il sindaco Manlio Torquato, ieri mattina, intanto, ha incontrato le associazioni cittadine che partecipano alla attivita' di informazione per una corretta raccolta differenziata. Una grande mobilitazione cittadina, un forte impegno civico per affrontare la imminente emergenza rifiuti, per informare tutti su come conferire correttamente i rifiuti, su come differenziarli.