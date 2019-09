Nocera Inferiore. Completamento rete fognaria, Lanzetta: "“Fognature si, no, forse. Vogliamo conoscere i motivi dei ritardi”

Completamento lavori rete fognaria, il consigliere di opposizione Tonia Lanzetta presenta una interrogazione consiliare per sapere quali siano i motivi che impediscono la conclusione dei lavori. "È evidente che qualcosa non funzioni tra l'Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore e la Regione Campania, - scirve Tonia Lanzetta - non è affatto comprensibile la situazione di stallo in cui si trova la realizzazione del completamento del 1° lotto del collettamento fognario. Intanto il tempo inesorabilmente scorre e la realizzazione del 1° lotto del collettamento fognario di Nocera Inferiore, destinato a collettare tutta la rete fognaria ancora priva di collegamento e che interessa parti centrali della città, da via Spera a via Atzori, via Pucci, via Martinez e via Solimena per l’importo di 3 milioni di euro si allontana nuovamente. Ho protocollato un'interrogazione perché è necessario che si conoscano quali siano gli impedimenti ed i rallentamenti per il definitivo stanziamento delle somme e l'inizio dei lavori, considerato che il completamento del sistema fognario comunale è un'opera centrale e tra le più importanti per dimostrare una forte politica del territorio rivolta alla tutela ambientale".