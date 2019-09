Elezioni regionali, Iannone (FdI) : "Cirielli sarebbe un grande governatore"

"Quella di Edmondo e' una storia politica fatta di successi elettorali, coerenza ed onesta'. Ho sostenuto un anno fa, grazie allo spazio che mi fu concesso dal Corriere del Mezzogiorno, che Fratelli d'Italia ha l'uomo giusto per portare la Campania fuori dai fallimenti di De Luca: sanita', rifiuti, trasporti pubblici e spesa dei fondi europei hanno segnato la Caporetto del centrosinistra che aveva promesso la rivoluzione e ha concretizzato la restaurazione. Un ufficiale dei Carabinieri alla guida della Regione Campania sarebbe anche un bel segnale in un territorio affamato di Legalita' e Trasparenza. Un politico completo come Edmondo, Parlamentare di lungo corso e bravissimo Amministratore quale Presidente della Provincia di Salerno, e' garanzia di competenza e capacita'. Sensibilita' politica, esperienza amministrativa, valore umano e professionale fanno dell'onorevole Cirielli il profilo ideale". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone.