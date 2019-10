Scafati. Salvati annuncia nuove assunzioni, Grimaldi (Pd): "Scelta poco chiara"

"Il Sindaco di Scafati per giorni si assenta dalla scena pubblica, intervistato risponde quasi sempre "non so", poi all'improvviso ricompare, con un annuncio a caso su di un argomento a piacere. Passate le 24 ore, ovviamente, si riabissa in sconosciuti meandri. - dichiara Michele Grimaldi consigliere comunale del PD - È stato così con il PUC, ed oggi arriva il turno di un famigerato concorso: per assumere nuove unità al Comune di Scafati. Tema serissimo, con una macchina amministrativa in affanno e sotto organico, e i pochi dipendenti costretti a un enorme carico di lavoro e a responsabilità eccessive. E dunque, dinanzi a un tema così serio il Sindaco che fa? Una riunione di Giunta, convoca un Consiglio comunale, delega una commisisone consiliare a discuterne? No. Il Sindaco fa un post FB, preso com'è dall'annuncismo, malattia infantile di una certa politica. Ma il punto non è nemmeno questo. Il punto è un altro. Perché il Sindaco non ricorre per queste assunzioni alla graduatoria stilata dal Formez tramite il concorso promosso dalla Regione Campania? Graduatoria che è trasparente, scevra da ogni tipo di condizionamento o interesse politico: e che si basa su parametri e valutazioni oggettivi, lontani da vicende di piccolo cabotaggio. Perché dunque si sceglie la strada di un concorso "locale"? Il Sindaco ha idea dei costi che occorrono per organizzare un concorso del genere? Insomma, quali interessi si celano dietro una scelta così incomprensibile da un punto di vista amministrativo, politico ed economico?"