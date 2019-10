Nuovo gruppo in maggioranza: nasce "Scafati al centro"

Nasce Scafati al centro, un nuovo gruppo all'interno della maggioranza Salvati. Dunque, a pochi mesi dall'elezione a Sindaco di Cristoforo Salvati si continua a sgretolare la maggioranza in consiglio comunale. Nasce il patto di consultazione "Scafati al centro", tra i consiglieri Giovanni Bottone, Serena Porpora, Nicola Cascone e Arcangelo Sicignano, con l'obiettivo di mettere sempre i cittadini e la città al centro dell'attività politica: "Ci teniamo a precisare che siamo parte integrante della maggioranza di cui facciamo convintamente parte. Da sempre il confronto interno é il sale della Democrazia e guai se non fosse cosí. Ribadiamo inoltre la nostra fiducia nel Sindaco dott. Cristoforo Salvati che ringraziamo per il grande impegno e la grande passione che sta mettendo in campo per il presente e il futuro di Scafati. Cosí come siamo convinti e orgogliosi di far parte di questa maggioranza. Abbiamo condiviso e aderito convintamente a questo progetto importante per la nostra città. Questa maggioranza andrà avanti per cinque anni e migliorerà Scafati. Noi lavoreremo affinché ciò avvenga nel miglior modo possibile."