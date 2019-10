Pagani. Zona contestata e demolizione di un immobile: il Tar vieta l'abbattimento e si schiera contro il comune di Sant'Egidio del Monte Albino

Zona contestata tra i due comuni dell'Agro Pagani - Sant'Egidio del Monte Albino, il Tar vieta l'abbattimento di un immobile. Con una recentissima pronuncia, il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, ha accolto il ricorso presentato dalla proprietaria di un immobile sito in via Albanese, proposto avverso un’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. La ricorrente, rappresentata dagli avvocati Gaetano Francavilla e Armando Vastola, lamentava principalmente l’incompetenza del Comune di Sant’Egidio ad adottare l’atto impugnato, in ragione dell’assenza di elementi utili a giustificarne la potestà sull’area oggetto degli interventi edilizi. Il Tribunale Amministrativo ha accolto in pieno la tesi dei legali di parte ricorrente ed ha annullato l’atto impugnato. Si apre quindi, verosimilmente, un varco giuridico importante per porre fine all'annosa vicenda della cosiddetta zona contestata per dare certezza, definitiva, ai cittadini di Pagani.