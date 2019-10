Roccapiemonte/Castel San Giorgio. Trasporto pubblico verso Salerno, i comuni chiedono il potenziamento

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l'Assessore Daniemma Terrone, comunicano di aver inviato al Presidente della IV Commissione della Regione Campania Cascone, un documento ufficiale, condiviso dai Sindaci e Assessori al Trasporto dei Comuni di Castel San Giorgio e Siano, per chiedere con urgenza l'attivazione di un potenziamento del trasporto pubblico verso Salerno. "Nelle ore mattutine molti studenti del nostro territorio rischiano di arrivare in ritardo nei plessi scolastici che frequentano, in particolare di Cava e Salerno, perche' la linea n.9 di BusItalia e' sempre stracolmo. Gia' alla partenza da Siano si riempie, lasciando molti ragazzi bloccati sulle fermate. Abbiamo chiesto di raddoppiare le corse dei bus verso Salerno delle ore 7:00 e 7:20 cosi' da alleggerire i disagi degli studenti. E' una richiesta che abbiamo sottoscritto insieme agli amministratori dei Comuni limitrofi. Una sinergia che aveva gia' prodotto risultati efficaci per quanto riguarda il passaggio dei treni dalla stazione di Castel San Giorgio verso Napoli. Speriamo di raggiungere lo stesso risultato" hanno detto il Sindaco Pagano e l'Assessore Terrone.