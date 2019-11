San Marzano sul Sarno. Strade dissestate, Strianese replica a Fdi: "Parlano a vanvera, pensassero a spiegare perché i lavori non sono iniziati"

Strade provinciali nel territorio di San Marzano sul Sarno in condizioni pessime, dopo l'attacco di Fratelli d'Italia San Marzano sul Sarno al presidente della Provincia Michele Strianese, arriva subito la replica del sindaco di San Valentino Torio e presidente della provincia. "Occorre ricordare alcune cose ai "Fratelli d'Italia San Marzano sul Sarno", che probabilmente fanno finta di non sapere. - dichiara Strianese - Innanzitutto non ho mai inaugurato opere che non fossero ultimate. Mai...!!! Se avessero qualche foto di inaugurazioni di cantieri ancora in corso d' opera possono anche postarla. L' altro giorno sono stato sul cantiere del Ponte sul Rio Sguazzatoio ad Angri, cantiere in corso d' opera che ha riaperto la mia Amministrazione Provinciale, dopo anni di stop.Trattasi di una grande opera visto che e' una sopraelevata che attraversa un fiume, ricompresa nell' opera piu' ampia di completamento della viabilita' alternativa alla statale 18. Per quanto riguarda le strade provinciali di San Marzano sul Sarno, ebbene essi sanno benissimo che la loro messa in sicurezza e' gia' finanziata per 2 milioni e mezzo di euro dalla Regione Campania del Presidente onorevole Vincenzo De Luca, su progetto redatto dal Comune. Come fanno a non saperlo....???? Dunque la Regione Campania governata dal Centro Sinistra ha finanziato il restyling di tutte le strade provinciali di San Marzano sul Sarno. Progetto simile e' stato finanziato (3 milioni di euro) anche San Valentino Torio, paese da me amministrato, dove i lavori sono già in corso da mesi. Non parlo poi di quanto gia' fatto dalla Provincia di Salerno negli ultimi anni soprattutto per Via Gramsci. Ho foto e documenti. Sono gia' appaltati dalla Provincia altri lavori per Via Giovanni XXIII, per circa 55.000 € di quadro economico. Non sono ancora iniziati perche' l'impresa affidataria non ha regolarizzato il DURC e dunque si sta procedendo a scorrere la graduatoria di gara. Al posto di parlare a vanvera, visto che sono in maggioranza ed esprimono anche l'Assessore ai Lavori Pubblici, pensassero a spiegare ai loro concittadini perche' i 2.5 milioni di euro di lavori finanziati dal Governatore De Luca per la messa in sicurezza delle strade di San Marzano sul Sarno non hanno avuto ancora inizio, mentre in tanti altri comuni finanziati con lo stesso decreto regionale del 12 11 2018 hanno gia' avuto inizio da tempo e, da qualche parte, sono anche conclusi. Giusto per fare un po' di chiarezza".