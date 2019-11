Roccapiemonte. No amianto, presentato il progetto di screening effettuato su tutto il territorio comunale

Un lavoro minuzioso, effettuato realizzando uno screening su tutto il territorio comunale, per verificare la presenza di amianto sia negli edifici pubblici che privati di Roccapiemonte. Uno studio scientifico elaborato dall'ingegnere Alberto Gentile, con la collaborazione della collega Cecilia De Conciliis, voluto fortemente dal Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e dall'Assessore Annabella Ferrentino e partito gia' da qualche tempo grazie anche all'impegno di Rosanna Giordano dell'Ufficio Ambiente del Comune e di Mario Ferrante, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, che e' stato presentato stamattina presso l'Auditorium dell'Istituto ComVass di Roccapiemonte. L'incontro per il progetto di censimento e mappatura sulla presenza di amianto nel territorio comunale, promosso dall'Amministrazione Comunale, e' stato animato dagli interventi di Michele Buonomo, referente di Legambiente a livello nazionale ed ex presidente di Legambiente Campania, di Mario Alfano presidente del Circolo di Legambiente "Francesco Di Pace" che hanno catturato l'interesse degli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado. Presenti all'evento il Comandante dei Carabinieri della stazione di Castel San Giorgio Michele Di Mauro, quello della Polizia Municipale di Roccapiemonte Graziano La Manna, il Consigliere Comunale Raffaele Polichetti, l'ingegnere Biagio Del Giudice da sempre attento alla tematica amianto, l'ingegnere Franco Siano dello Staff del Sindaco Pagano, oltre alla Dirigente del ComVass Anna De Simone e gli insegnati dello stesso Istituto Scolastico. "E' questo un momento storico fondamentale per i nostri ragazzi perche' dobbiamo far capire loro quanto sia importante proteggere la nostra citta' dagli agenti inquinanti e dai rischi per la salute di tutti. Questo progetto, elaborato in un lasso di tempo anche breve grazie agli ingegneri Gentile e De Conciliis e ai responsabili degli uffici comunali, dimostra quanto impegno stiamo profondendo come Amministrazione per difendere Roccapiemonte e renderla una cittadina piu' vivibile" ha detto il Sindaco Carmine Pagano.