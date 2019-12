Campania, Regionali, De Luca: "Governo che funziona va sostenuto"

"Sono assolutamente tranquillo, sto semplicemente ricordando ai nostri concittadini che viviamo in territori, in aree nelle quali se non ci sono governi che hanno la forza per imporre le regole e anche la concretezza per realizzare le opere, le istituzioni rischiano di affondare nella palude burocratica". Cosi' il governatore della Campania, Vincenzo De Luca a margine della firma di un protocollo avvenuta stamane al Comune di Cava dei Tirreni. L'ex sindaco di SALERNO ha affermato che la Regione veniva "da cinque anni di nulla" e che "non avevamo un piano ospedaliero, un piano per i trasporti, un piano ambientale, non avevamo niente di niente, tranne i debiti". Per questo ha ricordato "ai nostri concittadini con uno slogan che le nostre famiglie e le nostre imprese contano piu' delle bandiere di partito". Per De Luca "bisogna iniziare a ragionare nel merito dell'attivita' di governo" in quanto "se c'e' un governo che funziona e produce risultati va sostenuto, se no ognuno fa le sue scelte".