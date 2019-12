Castel San Giorgio. Riapre Villa Calvanese: finiti i lavori di restauro

Il settore Lavori Pubblici del Comune di Castel San Giorgio in una nota inviata al primo cittadino Paola Lanzara, ha comunicato la fine dei lavori di restauro e adeguamento funzionale di Villa Calvanese e dell’annesso parco. Il monumento che negli anni è divenuto simbolo del Comune è passato così alle gestione del settore Patrimonio dopo oltre dieci anni di chiusura o uso parziale delle stanze e del giardino considerato tra i più belli e importanti della Regione Campania. “E’ la migliore risposta – ha esordito il sindaco Paola Lanzara – che potevamo dare alle accuse demagogiche e prive di fondamento, sulla bontà del lavoro realizzato. E’ un traguardo storico quello che abbiamo raggiunto in appena due anni e mezzo e che abbiamo portato avanti con tenacia e determinazione dopo più di dieci anni di inutili promesse mai tramutatesi in realtà. Chi voleva risposte è stato accontentato. Restituiamo ai cittadini un palazzo storico, un monumento, un luogo di alta qualità architettonica che tutti ci invidiano e che è restato non fruibile per troppo tempo. E’ un nostro fiore all’occhiello che fa giustizia di accuse infondate e di pettegolezzi da marciapiede”. Con la fine dei lavori tornerà ad essere fruibile anche il parco annesso alla Villa che per anni è stato curato dalla facoltà di Agraria dell’Università Federico II di Napoli per la varietà della sua flora e per le sue tipicità, “Prima di rendere fruibile il parco – spiega Paola Lanzara – abbiamo anche chiesto una verifica in merito alla sicurezza degli alberi presenti in maniera tale da permettere la fruibilità totale dell’intero complesso in tutta tranquillità”.