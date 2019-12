Piero De Luca: "Si dichiari stato calamità naturale"

"Esprimo vicinanza e solidarietà alle comunità toccate dagli eventi atmosferici che nelle ultime ore hanno creato danni e disagi enormi in tutta la Campania. E necessario ed urgente che si dichiari lo stato di calamità naturale per le zone maggiormente colpite". Così il deputato salernitano del Partito democratico Piero De Luca. "Nel territorio salernitano, in particolare, ricordiamo che dalla Costiera Amalfitana al Capoluogo, da Pontecagnano a Montecorvino Rovella e Pugliano oltre ad alcuni Comuni del Cilento, si registrano smottamenti, frane, mareggiate ed allagamenti che stanno compromettendo lo svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini e delle famiglie, la loro sicurezza e la viabilità del territorio, interrotta in più punti. I cospicui allagamenti hanno procurato inoltre ingenti danni alle produzioni agricole ed industriali", prosegue De Luca. "Il Centro Coordinamento Soccorsi, in collaborazione con l'amministrazione regionale e provinciale, i sindaci e gli amministratori del territorio, è impegnato in queste ore nelle attività di monitoraggio delle criticità più urgenti coadiuvato dalla Protezione Civile, dalla Polizia Provinciale, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per limitare i disagi ai cittadini, alla circolazione e tutelare l'incolumità pubblica. La Regione Campania, dal canto suo - conclude il deputato - ha immediatamente attivato la struttura tecnico emergenziale per supportare le operazioni di soccorso".