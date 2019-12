"FdI non ha mai fatto della candidatura un fatto nominalistico. Noi siamo un partito che rispetta i patti. Con Forza Italia e Lega ci siamo accordati che la Campania tocca a Fi, che tra l'altro ha espresso un nome autorevolissimo che e' quello di Stefano Caldoro avendone anche altri che ho piu' volte citato come Mara Carfagna, Antonio Martusciello e Paolo Russo. La Puglia e' stata lasciata a Fdi che ha indicato Raffaele Fitto. Oggi i nostri alleati, in particolare la Lega, hanno posto dei dubbi e vogliono ridiscutere tutto. Siamo disponibili. Ma per noi le cose stanno bene cosi', anche perche' abbiamo stretto la mano e per noi questo e' un valore". Lo ha detto il parlamentare di Fdi, Edmondo Cirielli, parlando delle Regionali in Campania a margine di un convegno a Salerno.