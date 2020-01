Nocera Inferiore. Droni contro reati ambientali e abusivismo, la proposta del consigliere Lupi

Monitorare il territorio contro l'abusivismo e per la salvaguardia dell'ambiente con l'ausilio di droni. Questa è la proposta del consigliere comunale di Nocera Inferiore Raffaele Lupi. "L’idea è di dotare il corpo di polizia locale e la protezione civile di due APR (aereomobili a pilotaggio remoto) - spiega Lupi - al fine di poter contrastare, con l'ausilio della tecnologia, fenomeni di abusivismo edilizio, sorvegliare e monitorare il territorio, salvaguardare l’ambiente, controllare i luoghi in cui vengono abusivamente stoccati rifiuti,effettuare sopralluoghi in zone difficilmente raggiungibili,controllare il traffico urbano ed extraurbano, supportare le attività di Protezione Civile in occasione di eventi che prevedono una massiccia affluenza di persone. Con l’ausilio dei droni,inoltre ,in caso di calamità, si potrà intervenire tempestivamente sui luoghi colpiti avendo una chiara situazione in tempo reale evitando cosi di mettere a rischio l’incolumità dei soccorritori. Infine tale iniziativa non sarebbe dispendiosa per le casse comunali considerato che la Regione Campania e l’Unione Europea hanno stanziato diversi fondi in tema di sicurezza urbana e polizia locale al fine di poter acquistare i predetti aereoveicoli.