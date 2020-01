Pellezzano. In arrivo fondi dal Ministero per la riqualificazione di 6 istituti scolastici

Nuovi finanziamenti per sei istituti scolastici di Pellezzano nell'ambito del piano straordinario per le verifiche sui solaie sui controsoffitti degli edifici scolastici.

Con Decreto Ministeriale n.784 del 2019, il MIUR ha comunicato al Comune di Pellezzano l’accettazione delle candidature a finanziamento presentate nell’ambito del “Piano straordinario per le verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”.

Il Comune di Pellezzano, grazie all’essenziale lavoro dell’Ufficio Tecnico Comunale, su input del Sindaco Dott. Francesco Morra e del Consigliere Comunale Vito Mona, ha ottenuto finanziamenti per ben 6 plessi:

- Via A.Vitale Pellezzano;

- Via G.Amendola Capezzano;

- Via Santamaria Amato Capriglia;

- Via Nicola Russo Coperchia,

- Via Fravita Capezzano;

- Via Stella Cologna.

Dopo l’intervento di messa in sicurezza del plesso di Coperchia, e le numerose candidature a finanziamento presentate sia alla Regione Campania che ai ministeri competenti, continua incessante il lavoro dell’Amministrazione Comunale sulla sicurezza e stabilità delle scuole del territorio.