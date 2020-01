Nocera Inferiore. Crisi politica, città nel caos, D'Alessio (Fi): "Tutta colpa del PD, Torquato dimettiti"

"La città di Nocera Inferiore nel caos a causa del Pd, con l'aggravante che le crisi amministrative si risolvono con la regia dei salernitani", il consigliere comunale di Forza Italia Saverio D'Alessio attacca il sindaco Manlio Torquato. "Nocera è ferma dal punto di vista politico e amministrativo La filiera istituzionale non ha funzionato perché la città è ferma. - continua D'Alessio - Mi preme sottolineare la perdita dell’ identità nocerina a discapito della regia salernitana Potrei fare numerosi esempi degli svantaggi che abbiamo ricevuto come lo svuotamento dei dipendenti e dei servizi sanitari presenti nella sede storica di via Giordano che fino a qualche anno fa aveva importanti servizi sanitari aziendali dislocati a Nocera che a causa della gestione attuale del Pd del comune di Nocera inf sono andati persi L’ospedale di Nocera Inferiore declassato con perdite di servizi importanti La gestione delle politiche sociali affidata agli uomini del Pd incapaci di gestire e spendere i fondi della gestione ordinaria con alcun fondo aggiuntivo della regione che potesse migliorare le condizioni sociali dei Cittadini di Nocera inf Quanti fondi ha avuto Il comune di Salerno dalla regione Campania gestita dal Pd di De Luca per le attività Natalizie e quanti fondi ha avuto il comune di Nocera Inferiore ? Potrei continuare elencando tante cose non fatte a seguito della mancata erogazione di fondi da parte della regione per risolvere le problematiche ambientali e abitative di monte vescovado Caro Sindaco ti invito ad ascoltare di più i Nocerini e meno il Pd di De Luca . I Nocerini vogliono essere amministrati in maniera autonoma perché nella nostra terra abbiamo le intelligenze che hanno portato lustro all’intera Italia". Poi conclude chiedendo le dimissioni del primo cittadino - "Sii dignitoso e scegli una delle due strade che ti rimangono Dimettiti e ridiamo la parola ai cittadini oppure manda via gli uomini del PD di De Luca dalla tua amministrazione, che solo a chiacchiere sono Nocerini e non fanno gli interessi dei Cittadini di Nocera Inferiore".