Elezioni amministrative 2020: 20 i comuni al voto nel salernitano, 4 nell'Agro sarnese nocerino, 3 in Costiera Amalfitana

Le Elezioni Amministrative 2020 si terranno in una data compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno in 1.086 comuni italiani. Il comune più piccolo alle elezioni è Briga Alta (CN), che conta solo 40 abitanti al 31 dicembre 2018, data dell'ultimo bilancio demografico annuale Istat. Sono 77, invece, i comuni Campani chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale. Si voterà in ventidue comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, e 55 comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Inoltre, la Regione Campania è tra le sei regioni chiamate al voto per il rinnovo del consiglio regionale.

In provincia di Salerno si vota in 20 comuni. I comuni dell'Agro sarnese nocerino al voto sono 4: Angri (32.576), Pagani (34.671), San Valentino Torio (10.439) e San Marzano sul Sarno (10.225). Si vota a Cava de' Tirreni (53.885). Mentre in costiera Amalfitana vanno al voto: Positano (3.858), Amalfi (5.163) e Maiori (5.575).

Tra i comuni a Sud di Salerno: Casal Velino, Celle di Bulgheria, Eboli, Ispani, Laurino, Lustra, Pertosa, Postiglione, San Giovanni a Piro, Sant'Angelo a Fasanella, Sassano, Sicignano degli Alburni.

Da segnalare che l'elenco dei comuni è ancora provvisorio perché a questi si aggiungeranno altre eventuali amministrazioni i cui consigli comunali saranno sciolti entro il 24 febbraio 2020.

In provincia di Napoli si vota in 24 comuni: Caivano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casavatore, Ercolano, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Mariglianella, Marigliano, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pomigliano d'Arco, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Paolo Bel Sito, Sant'Antimo, Terzigno.

Penisola Sorrentina e Isole: Sorrento, Massa Lubrense, Lacco Ameno e Procida.