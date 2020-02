Da Nocera Inferiore parte campagna 2020 'Scuolasenzabulli'

"Bisogna ripartire dalle famiglie e dalle scuole per arginare il fenomeno dilagante del bullismo e del cyberbullismo nelle nostre comunita'. La famiglia puo' e deve recuperare il suo ruolo nell'educazione dei figli alle relazioni vere, non quelle virtuali. La scuola rappresenta l'anello di congiunzione fondamentale tra i ragazzi e il mondo esterno". Lo ha detto Ivana Nasti, direttore del Servizio Ispettivo Registro e Corecom dell'Autorita' per le Comunicazioni, in occasione della prima tappa 2020 di @scuolasenzabulli, prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, promossa dal Corecom della Campania, presieduto da Domenico Falco, che si e' svolta oggi al plesso Ilaria Alpi del IV Istituto Comprensivo Statale di Nocera Inferiore. Numeri preoccupanti quelli relativi al bullismo in Italia come confermano i dati presentati lo scorso anno in Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza. Con il progressivo aumento dell'utilizzo di Internet (dal 79% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni nel 2014 all'86% del 2018) oltre la meta' degli studenti tra gli 11 e i 17 anni ha subito almeno una volta comportamenti offensivi o violenti. "È un fenomeno sempre piu' in crescita tra i giovanissimi - ha sottolineato Federica Fortino, vicesindaco del Comune di Nocera Inferiore - di fronte al quale diventa fondamentale informare e divulgare i problemi legati al mondo del Web che spesso vengono sottovalutati. I ragazzi devono sapere che di fronte al bullismo e al cyberbullismo non sono soli ma esiste una rete istituzionale che puo' sostenerli". Sulla stessa lunghezza d'onda Annarosaria Lombardo, dirigente scolastico dell'Istituto: "ci impegniamo quotidianamente per formare i docenti e informare le famiglie degli alunni su come affrontare questi delicati fenomeni. Un primo passo e' quello di evitare che vengano sminuiti nella loro gravita'. In questo percorso abbiamo il supporto di esperti e psicologi che ci aiutano ad accompagnare i ragazzi nella crescita e nel corretto utilizzo delle nuove tecnologie". All'incontro hanno partecipato Pasqualina Pacelli (dirigente della Polizia di Stato), Eduardo Fraiese (comandante della stazione dei carabinieri di Nocera Inferiore), Roberta Manzo e Ciro Grimaldi (rispettivamente ispettore superiore e assistente capo della Polizia Postale Compartimento della Campania) e Adriana Sellitti, (docente e referente per il bullismo dell'Istituto).