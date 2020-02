Sarno. Spostamento stazione Circumvesuviana, Cascone: "E' un progetto interessante, importantissimo per la città"

Trasporto green, funivia Angri – Maiori e spostamento della stazione Circumvesuviana di Sarno, di questo e di tanto altro si è discusso durante l’incontro, tenutosi nell’aula consiliare del comune di Sarno, martedì 4 febbraio. Presenti al convegno, organizzato dall’assessore agli eventi del comune di Sarno Annamaria Della Porta, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, l’assessore ai trasporti di Sarno, Eutilia Viscardi. A concludere i lavori il presidente della IV Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, della Regione Campania, Luca Cascone.

La situazione dei trasporti in Campania resta drammatica, secondo il rapporto Pendolaria 2019 di Legambiente, sono circa 262.855 mila pendolari campani che ogni giorno prendono il treno per andare a lavorare o a studiare. Una vera debacle: dal 2011 al 2018 il calo dei pendolari è stato vertiginoso, passando dai 467.000 a 262.855 pari al 43,7% in meno, dato peggiore tra tutte le regioni italiane. Ma qualcosa si muove: la Campania è la seconda regione in Italia per investimenti in valore assoluto per i servizi aggiuntivi ed il materiale rotabile dei treni pendolari nel periodo 2009-2018, con 713 milioni (pari 12,25 euro/abitanti/anno) anche e con un periodo di stallo ma i finanziamenti sono ripresi in maniera consistente dal 2015.

“La situazione critica dei trasporti in Campania, cinque anni fa, era sotto gli occhi di tutti. – spiega il consigliere regionale Luca Cascone - E’ chiaro che per recuperare un disastro simile ha richiesto programmazione, sacrifico e lavoro. Adesso stiamo iniziando a raccogliere i risultati. Penso ai tanti treni e autobus nuovi acquistati, il potenziamento delle linee, soprattutto quelle studentesche, gli abbonamenti gratis per gli studenti e progetti sulla viabilità, passo dopo passo stiamo cercando di migliorare. Con 5 milioni di euro abbiamo finanziato le corse suppletive per gli studenti, proprio per rispondere alle tante esigenze e richieste. Proprio qui a Sarno, su richiesta del sindaco, abbiamo migliorato i collegamenti con l’Università di Fisciano. Abbiamo bisogno di ancora un po’ di tempo, ma siamo convinti che da qua ai prossimi anni ci sarà una evoluzione anche dal punto di vista dei trasporti”.

Poi parla della funivia Angri – Tramonti - Maiori

“Si parla di questo progetto ambizioso della funivia che da Angri dovrebbe arrivare direttamente a Maiori. Si tratta di un’idea suggestiva e la Regione Campania ha finanziato lo studio di fattibilità. Partendo da questo si può analizzare il rapporto costo benefici”.

Trasporto green

Sul trasporto green, Cascone aggiunge: “Si inizia a parlare di autobus elettrici, ovviamente oltre al grande lavoro che stiamo facendo sul ferro, ma per fare questo dobbiamo fare ancora qualche passo. E’ chiaro che se si acquistano autobus elettrici dobbiamo pensare alle infrastrutture sul territorio che consentono l’installazione quantomeno delle colonnine per le ricariche. Dobbiamo lavorare su questo prima di parlare di trasporto green”.

A Sarno si riparla nuovamente dello spostamento della stazione della Circumvesuviana

In un passaggio dell’onorevole Cascone è emerso che vi è in cantiere una progettualità da parte dell’Amministrazione riguardante un restyling dell’area del corso Amendola dove è allocata la stazione, con conclamati vantaggi per la collettività consequenziali ad uno spostamento della stazione dell’EAV all’altezza di via Ticino presso la cittadella scolastica.

Indubbiamente se così fosse si creerebbe un area di ampio respiro per la città con la creazione di uno spazio al centro della Città da adibire a parcheggio e ad area verde, con notevolissimo decongestionamento del traffico veicolare e miglioria della qualità dell’aria.

A fronte di tutto quanto detto da parte del deputato regionale, ad onor del vero, bisogna constatare che la capacità di sognare dell’attuale Amministrazione non è qualcosa che esula dalla realtà. Voci insistenti di corridoio confermano che l’amministrazione si sta attuando concretamente per la realizzazione di quest’opera paventata da tanti politici succedutisi a Palazzo San Francesco, ma rimasta sempre nel cassetto dei sogni.

“Ho raccolto l’invito di spostare la stazione della Circumvesuviana. – dichiara Cascone - Secondo me le condizioni ci sono, perché è un progetto interessante e sicuramente importantissimo per la città. Compatibile con i rapporti costi benefici, perché non stiamo parlando di un’opera mastodontica dai costi elevatissimi. E’ un’opera importante che può cambiare il volto della città e rientra con quelle che sono le possibilità della Regione. Ho inteso convocare, già nel mese di febbraio, una pre conferenza di servizi per mettere i principali attori al tavolo. Stiamo immaginando di una stazione a ridosso della cittadella scolastica. Quindi, faciliteremo in futuro, l’accesso degli studenti agli istituti scolastici".