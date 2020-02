Mercato San Severino. Servizio tesoreria: sottoscritta la nuova convenzione, Somma: “Importante risultato dopo anni di gare andate deserte”

E’ stata sottoscritta il 27 febbraio scorso la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Mercato S. Severino. Dal 2 marzo 2020 il servizio sarà gestito dall’Istituto bancario BCC Campania centro cassa rurale ed artigiana - con sede in Battipaglia, alla Piazza Antonio De Curtis n. 1-2.

Il Sindaco Antonio Somma, in merito alla stipula della nuova convenzione.“Sarà garantita – dichiara il primo cittadino - l’installazione di 3 POS presso gli uffici comunali. Questo porterà a una velocizzazione dei servizi a pagamento, andando incontro alle esigenze della cittadinanza, nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative e dei rapporti con la pubblica amministrazione oltre che della riduzione dei tempi di pagamento. Si tratta sostanzialmente della modernizzazione dei servizi di pagamento.La nuova convenzione sottoscritta con BCC Campania centro cassa rurale ed artigiana rappresenta sicuramente un importante traguardo se consideriamo che, per diversi anni, tutti i tentativi di affidamento del servizio si erano chiusi con un nulla di fatto dato che non vi sono mai stati precedentemente istituti interessati ad aggiudicarsi il servizio. E’ il chiaro segno di una ripresa dell’Ente dal punto di vista della credibilità verso gli Istituti Finanziari”.