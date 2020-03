Scafati. Riaprono le scuole, Salvati: "Torniamo alla normalità senza abbassare la guardia"

"Domani, a Scafati, riapriranno regolarmente le scuole, dopo il periodo di chiusura durante il quale ci siamo attivati per effettuare interventi di disinfezione e disinfestazione in tutti gli edifici scolastici". Ad annunciarlo è il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati. "Ci atteniamo alle indicazioni fornite dalla Regione Campania e dal Ministero della Salute. Torniamo quindi alla normalità mantenendo alta la guardia. La situazione è sotto controllo e nella nostra città non c'è alcun caso di contagio. I nostri concittadini, attualmente in isolamento domiciliare spontaneo, stanno bene e non presentano sintomi tali da indurre preoccupazioni. Ho personalmente contatto in mattinata i medici di base che hanno in osservazione queste persone per accertarsi del loro stato di salute. Mi sono, inoltre, interfacciato con il dirigente dell'Asl Salerno referente per la prevenzione collettiva, relativamente all'emergenza Coronavirus, e ho ricevuto rassicurazioni rispetto alla situazione del nostro territorio provinciale. Tutto quanto era in mio potere fare, come massima autorità sanitaria cittadina, è stato fatto. Anche sulla scorta della mia esperienza di medico, esclusivamente a scopo precauzionale, ho emesso provvedimenti forti, nell'esclusivo interesse della città, per scongiurare il rischio di diffusione del virus sul nostro territorio comunale. Domani scuole aperte. Auguro buon rientro agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico. Torniamo alla normalità ma senza mai abbassare la guardia osservando le regole igienico-sanitarie stabilite dal ministero e ribadite nelle ordinanze sindacali".