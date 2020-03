Coronavirus: Beneduce: "L'unica arma che abbiamo scoprire prima chi è infetto, autorizzare Policlinici per tamponi"

"Dopo le nostre ripetute sollecitazioni, la Regione e' riuscita a farsi autorizzare quali centri per l'esame dei tamponi il Moscati di Avellino e il Ruggi d'Aragona di Salerno. Ma la pandemia da COVID-19 avanza in tutta la Campania e l'unica arma che abbiamo e scoprire prima chi e' infetto. Perche' non si autorizzano i laboratori dei due policlinici napoletani?". Se lo chiede Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia e componente della Commissione Sanita' della Campania, che gia' nei giorni scorsi aveva richiamato l'attenzione del presidente della Regione De Luca sulla possibilita' di estendere la rete dei tamponi anche all'Universita' "Federico II" e alla "Vanvitelli". "Siamo in piena emergenza. Il picco si avra' a giorni anche nella nostra regione. Occorre aprire subito ai policlinici che sono dotati di attrezzature idonee per decongestionare il Cotugno e ridurre cosi' le liste di attesa", rincara. "Se non si rafforza la rete dei laboratori si rischia seriamente di mettere a repentaglio la salute degli operatori sanitari e di tutta la comunita'. I pazienti gia' in regime di ricovero, ad esempio, devono ricevere al piu' presto il riscontro del tampone. Ne va dell'incolumita' propria, degli altri degenti, dei loro familiari e di tutto lo staff medico. Un rischio gia' concreto in alcuni ospedali per via delle attese troppo lunghe", spiega la consigliera azzurra. "Aver aggiunto l'ospedale San Paolo, peraltro ancora in allestimento, al Cotugno non basta. Fare quanti piu' tamponi nel minor tempo possibile e' l'unica arma che abbiamo per fermare la pandemia in Campania e nei nostri ospedali. Il presidente De Luca ascolti le nostre sollecitazioni come ha fatto con il Moscati ed il Ruggi. Subito l'esame dei tamponi anche nei due policlinici", conclude Beneduce.