Coronavirus. A Pagani arriva l'Esercito, Piero De Luca: "Sanzioni per chi viola regole"

"Ringraziamo il Ministero della Difesa per aver raccolto le sollecitazioni giunte dalla Campania e dalle altre Regioni in merito ad un presenza rafforzata dell'esercito nei nostri territori. Alla Campania sono stati destinati ad oggi 60 Militari. Le priorita' segnalate dalle ASL e proposte alle Prefetture sono le aree messe in quarantena di Sala Consilina e Ariano Irpino, i quartieri piu popolosi di Napoli dove si registrano i maggiori assembramenti, i Comuni di Torre del Greco e Pagani. È stata gia' programmata la possibilita' di raccogliere altre priorita' sulla base delle forze armate disponibili sui territori. In particolare, si sta valutando in queste ore, sperando di ricevere forze ulteriori necessarie, la situazione di Ischia e del Litorale Domizio. Le decisioni sull'impiego di queste unita' dipendono ovviamente dal Ministero dell'Interno. Ed e' bene chiarire, ad ogni modo, che tali militari si affiancano e aggiungono alle forze dell'ordine che sono quotidianamente attive e operative sul territorio nazionale e di tutte le Province Campane. È necessario estendere in maniera capillare l'impiego di tutte le forze armate e forze dell'ordine disponibili per avere un controllo massiccio dei territori". Cosi' in una nota il deputato Piero De Luca, capogruppo del PD in commissione Politiche europee. "A tal riguardo- conclude- seguiro' con attenzione, a livello parlamentare, anche l'iter dei Decreti adottati finora dal Governo, per prevedere nuove, aspre, sanzioni amministrative nei confronti di coloro i quali violano le disposizioni e le misure di prevenzione in vigore mettendo a rischio la salute e la vita dei nostri concittadini". Cosi' in una nota il deputato Piero De Luca, capogruppo del PD in commissione Politiche europee.