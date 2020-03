Coronavirus, Fasano (Fi): «Il Governo faccia chiarezza sulle parole di De Luca»

«In questa fase di grave emergenza sanitaria ritengo che sia prioritaria una rigorosa chiarezza da parte delle Istituzioni, in particolare dal Governo e della Regione Campania. Pertanto, considerato che ci sono in ballo la salute e la vita di migliaia di persone, ho presentato un’interrogazione urgente al ministro per la Salute, Roberto Speranza e al ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia per avere risposte immediate su quanto ha denunciato in questi giorni il governatore della Campania. In particolare ho chiesto di sapere quante persone in Campania ogni giorno sono sottoposte a tampone laringo-faringeo e perché, se i numeri sono quelli resi noti, ne vengono effettuati così pochi e, nel caso, di chi sono le responsabilità dei ritardi. Ho chiesto di sapere anche se le preoccupazioni del governatore della Campania, circa la mancata fornitura di presidi essenziali per il funzionamento degli ospedali campani trovino riscontro oggettivo. È necessario, inoltre, far luce su quanti posti di terapia intensiva era dotata la Campania prima della crisi sanitaria e quanti ne sono stati effettivamente attrezzati e sono operativi allo stato. Infine ho chiesto di sapere quali iniziative urgentissime intendano mettere in campo i ministri per fronteggiare questa grave emergenza sanitaria ed evitare che gli sforzi e i sacrifici dei nostri concittadini vengano vanificati. Abbiamo ascoltato la versione e le preoccupazioni del governatore. È doveroso, adesso, che i cittadini della Campania conoscano la versione del Governo». A dirlo è il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano che ha presentato un’interrogazione urgente al Governo sull’emergenza Covid-19 in Campania.