Emergenza coronavirus: 400 milioni alle famiglie, 51 milioni alla Campania, 3 milioni nell'agro sarnese-nocerino

"Dal Governo arriva subito un altro segnale per affrontare le difficoltà economiche. - spiega la senatrice del M5S Luisa Angrisani - Le conseguenze economiche, dovute all'emergenza sanitaria causata dal #coronavirus, sta mettendo a dura prova milioni di famiglie. L’Italia intera e la tenuta sociale di tutto il Paese, sono messe a dura prova soprattutto per quanto riguarda i bisogni primari. Per questo il Governo ha messo subito a disposizione delle famiglie 400 milioni di euro, ben 51 milioni di euro andranno alla Regione Campania. È ai nuclei familiari che non riescono più ad andare avanti che sono indirizzate principalmente queste misure «contro l’emergenza alimentare», previste dall'ordinanza n.658, firmata nella tarda serata di ieri e che ha dato mandato alla Protezione Civile di provvedere alla ripartizione. I Comuni provvederanno a stilare la lista dei beneficiari a cui saranno devoluti buoni spesa e generi alimentari di prima necessità. Alle famiglie dell'agro nocerino-sarnese sono stati assegnati fondi per circa 3 milioni di euro".

Di seguito l'elenco di alcuni comuni e le cifre stanziate per ognuno di essi, in rapporto ai nuclei familiari esistenti e alla loro capacità reddituale.

Scafati 460 mila euro, Cava dei Tirreni 436 mila euro, Nocera Inferiore 377 mila euro, Pagani 340 mila euro, Angri 310 mila euro, Sarno 301 mila euro, Nocera Superiore 215 mila euro, Mercato San Severino 195 mila euro, Castel San Giorgio 121 mila euro, San Valentino Torio 108 mila euro, San Marzano sul Sarno 106 mila euro, Siano 88 mila euro, Sant'Egidio del Monte Albino 83 mila euro, Roccapiemonte 77 mila euro, Bracigliano 52 mila euro, Tramonti 35 mila euro, Corbara 23 mila euro.

"Questo è solo un primo passo. Vigileremo affinché queste risorse vengano destinate ai cittadini in modo giusto, equo, senza favoritismi di sorta, evitando che diventino mezzo per una becera politica clientelare e che, soprattutto, siano destinati a chi è davvero in difficoltà, con precedenza a chi non è percettore di altri sostegni economici", conclude Angrisani.