Nocera Inferiore. Centrodestra: "Ancora tanto da fare per Fase 1, bisogna pensare ad azione condivisa per la ripresa"

“C'è ancora tanto da fare per la Fase 1, ma per la ripresa bisognerà pensare ad una azione condivisa”. “Siamo ancora in emergenza, ufficialmente non siamo ancora usciti dalla cd Fase 1, e abbiamo un problema serio a Nocera Inferiore che riguarda la gestione sanitaria dell'emergenza all'interno dell'Ospedale Umberto I”, così i responsabili cittadini dei partiti del centro destra a Nocera Inferiore. “Assistiamo tutti i giorni alla gara di solidarietà che ha garantito al personale ospedaliero i presidi sanitari di sicurezza, personale sanitario che resta in attesa di risposte certe dall'Azienda sanitaria e prima ancora dalla Regione Campania”, precisa il centrodestra nocerino. “Non possiamo in questo momento non prendere le distanze dall'esibizionismo politico sulla Fase 2”, proseguono unanimemente i partiti del centro destra cittadino. “Siamo pronti a discutere e confrontarci, non per visibilità, ma per responsabilità con l'attuale Amministrazione cittadina, nel rispetto naturalmente dei ruoli di maggioranza ed opposizione, convinti che prima di tutto bisogna continuare a chiedere tutela per coloro che lavorano e per coloro che si servono dell'ospedale cittadino”, precisano ancora. Il tempo del confronto sulla Fase 2 e sulla ripartenza ci sarà nel momento in cui sarà definito il perimetro di azione sul quale agire, secondo le direttive nazionali sulle misure di ripresa, concludono i responsabili locali del centro destra.