Cava de' Tirreni. Il sindaco Servalli da lunedì riapre i fiorai

di Danilo Ruggiero

Cava dè Tirreni, il Sindaco riapre i fiorai. Con ordinanza numero 150 del 24 aprile 2020 il primo cittadino di Cava dè Tirreni Vincenzo Servalli ha autorizzato le attività commerciali di vendita al dettaglio di fiori e piante a poter riaprire al pubblico, a far data da lunedì 27 aprile e con chiusura alle ore 19:00. E’ fatto obbligo agli esercenti, secondo quanto previsto dall’ordinanza sindacale, di indossare mascherine, guanti e di rispettare la distanza di un metro e ottanta dai clienti. Inoltre, i fiorai, avranno l’obbligo di sanificare i propri locali quotidianamente e di non permettere l’ingresso a più di un cliente alla volta se la superficie dell’attività è al di sotto dei 40 metri quadri. L’ordinanza a firma del Sindaco Servalli è stata trasmessa al Comando della Polizia Municipale, al Prefetto di Salerno, alla Tenenza dei Carabinieri e al Presidente della Regione Campania. Quello della Floricultura è stato uno dei settori più colpiti dalla crisi economica dovuta dall’emergenza sanitaria del Covid-19. La riapertura consentita dal primo cittadino Vincenzo Servalli, che coincide con quella dei bar, ristoranti e pizzerie per la consegna a domicilio, potrebbe ridare un po’ di linfa vitale al settore.