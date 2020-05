"Mentre il governo e la Regione Campania litigano i cittadini campani ne pagano le conseguenze e non sanno come fare per riprendere a vivere tra aiuti mancati e confusione totale. De Luca cerca miseramente di scaricare su quello che e' il suo governo perche' fa l'indipendentista tra una campagna elettorale e l'altra salvo, poi, sostenere sempre il Pd che gli fa esprimere anche un figlio deputato". Cosi', in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale della Campania. "A sua volta il governo nazionale risponde che De Luca ha stufato perche' e' come 'puffo brontolone'. Gli unici ad essere legittimamente stufi di entrambi devono essere i cittadini della Campania doppiamente penalizzati. Tra governo e Regione la Campania e' allo sbando totale", conclude.