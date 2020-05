di Danilo Ruggiero

Sarno dice basta ai rifiuti: arriva la proposta all'attenzione del consiglio comunale. I rappresentanti cittadini tornano a riunirsi a Palazzo San Francesco per la trattazione di un tema all'ordine del giorno molto delicato: l’ambiente. L’assise è stata convocata per giovedì 21 maggio 2020, alle ore 17, con argomento “Atto di indirizzo per il diniego alla collocazione di nuovi impianti o all'ampliamento di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Riconoscimento dell'area del Comune di Salmo come zona non idonea alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”. La proposta di deliberazione, a firma del Sindaco Giuseppe Canfora, dell'assessore all'urbanistica Eutilia Viscardi e dell’assessore all'ambiente Roberto Robustelli, intende manifestare alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno,all'Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti (Ato Salerno), la contrarietà alla collocazione di ogni tipo di impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti, di qualsiasi natura, nell'area industriale del Comune di Sarno. Frattanto, il provvedimento invoca la Provincia di Salerno a riconoscere il Comune di Sarno come "zona non idonea alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti". Inoltre, nell'atto di indirizzo si vieterebbe la collocazione di altri impianti di rifiuti nel territorio cittadino, opponendosi al rilascio di nuove autorizzazioni, al rinnovo di autorizzazioni già concesse, considerato che nella zona sono state collocate già numerose attività aventi ad oggetto la lavorazione dei rifiuti. Infine, la delibera confermerebbe l'indirizzo già espresso dal consiglio comunale del 26 settembre 2019 che rifiuta le istanze relative ad operatori commerciali il cui codice Ateco delle attività sia riconducibile alla trattazione, modifica e trasformazione di rifiuti, che possano danneggiare l'ambiente. Secondo una statistica dell’Ispra di qualche anno fa, ovvero l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale- Centro nazionale per il ciclo dei rifiuti, il comune sarnese è tra quelli aventi le maggiori capacità di rifiuti da trattare. Quantità di rifiuti di gran lunga superiore rispetto a tutti i comuni dell’agro sarnese nocerino ed addirittura superiore al capoluogo di provincia Salerno.