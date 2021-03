Nocera Inferiore. Calo dei contagi in città: non più zona rossa rafforzata, Torquato firma nuova ordinanza

Calo dei contagi in città: non più zona rossa rafforzata, Torquato firma una nuova ordinanza. In ragione della riduzione dell’andamento epidemiologico da COVID verificato dai dati della piattaforma informatica regionale “SINFONIA”, nonché da quelli forniti dal Distretto Sanitario UOPC n. 60, il Sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato revoca l'ordinanza n. 19 del 16 marzo scorso che prevedeva una ulteriore stretta rispetto alla stretta imposta da Governo e Regione Campania.

Con la nuova ordinanza Torquato revoca quanto previsto nell'ordinanza del 16 marzo che prevedeva una ulteriore stretta fino al 31 marzo.

Questo quanto contenuto nell'ordinanza n. 19 del 16 marzo, ora annullato con nuova ordinanza

L’attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio è consentita fino alle ore 19.00 (sono compresi gli esercizi di vendita di generi alimentari); la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate festive; l’apertura delle tabaccherie è consentita fino alle ore 20.00; restano comunque in funzione i distributori automatici posti all’esterno degli stessi; la chiusura al pubblico alle ore 19.00 delle attività inerenti i servizi alla persona del tipo lavanderia e pulitura degli articoli tessili, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie/tintorie; le farmacie e le parafarmacie continueranno ad osservare l’orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali anti-Covid; l’asporto per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari) è consentito dalle ore 5.00 alle ore 18.00; è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto e trattenersi dinanzi agli esercizi di cui al punto 9 per consumare bevande o altro. È assolutamente inibito il passeggio e/o la circolazione delle persone con una temperatura corporea uguale o superiore a 37,00 °C. Codeste hanno l’obbligo di restare presso la propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante".