Siano. Elezioni amministrative: Marchese strappa il "Si" di Fratelli d'Italia

Elezioni amministrative a Siano, continua il toto candidature nella piccola città dell'Agro sarnese-nocerino. Mentre alcuni gruppi politici si mettono insieme per trovare un nome forte per contrastare il sindaco uscente, Giorgio Marchese mette a segno il colpo e strappa il si dell' avvocato Fiordalisa Leone, moglie del consigliere comunale di opposizione di Fratelli d'Italia Antonio Buonaiuto, fedelissimo di Edmondo Cirielli, e membro del direttivo provinciale di Fdi. Un accordo trasversale che si vociferava da tempo ma che lascia tutti sorpresi vista la vicinanza del sindaco Marchese al governatore della Campania Vincenzo De Luca. Dunque, anche a Siano come negli altri comuni del Salernitano, i meloniani sembrano distanti dalle logiche di centrodestra favorendo in più occasione i candidati di centrosinistra. Dall'altra parte, intanto continua il confronto tra i vari gruppi politici, alla ricerca di un candidato che faccia da sintesi tra le varie anime e sembra si sia trovata la quadra sul nome di un professionista affermato, con esperienza politica nella passata amministrazione. Un nome che potrebbe mettere tutti insieme e creare entusiasmo intorno alla sua candidatura. Diversi potrebbero essere i consiglieri di maggioranza uscenti pronti allo strappo con Marchese, poiché hanno mal digerito l'accordo con Fratelli d'Italia. Nelle prossime settimane il quadro sara piu chiaro.