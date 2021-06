Nocera Superiore. Monumenti archeologici aperti, Minardi e Danisi: "La fiera della vanità"

"2 giugno! 75° anniversario della nostra amata Repubblica e giornata simbolo della cultura, in cui le bellezze della nostra favolosa Italia sono aperti e frequentabili per tutti. E dopo anni di assenza, dall’agenda politica, e totale abbandono dei siti archeologici la nostra amata Nocera Superiore…”apre i cancelli”…Iniziativa lodevole e meritevole di elogi se non fosse unicamente una “fiera delle vanità”. - scrivono in una nota i Consiglieri comunali Francesco Saverio Minardi e Rosario Danisi - Mettiamo ordine, la nostra comunità vanta un patrimonio archeologico potenzialmente invidiabile ma, pochi sono i siti alla luce del sole: il teatro; la necropoli; il battistero a piante circolare, l’anfiteatro (o meglio la sagoma) ed un parco archeologico in cui c’è una villa transennata e coperta da un’orribile lamiera. Cosa facciamo per i nostri siti? Assolutamente nulla! E nella giornata della cultura? Foto sceniche e rappresentazioni di una volontà che non esiste, ma che bisogna far apparire. L’unico sito fruibile è il parco, chiuso tutto il resto dell’anno, ed il battistero per gentile concessione della curia. Gli altri? L’Anfiteatro e la Necropoli sommersi da metri di erbacce e in totale stato di abbandono. Però oggi si festeggia la cultura, si apre mezzo sito, unicamente perché un gruppo di volontari ha dato la disponibilità di fare da accoglienza, anche se non si è avuta nemmeno la decenza di pulire i bagni ed i cestini. I volontari stessi che pochi giorni fa hanno organizzato un accesso per sponsorizzare ad altre comunità i nostri siti e, dopo mille peripezie burocratiche per avere le chiavi di accesso, hanno trovato i siti inaccessibili perché vi stavano pascolando delle pecore. Oggi, invece, non hanno avuto alcun ostacolo burocratico semplicemente perché erano necessari alla causa. La giornata di oggi è simbolica e senza questi volontari non sarebbe nemmeno partita ed in cambio? Nemmeno un grazie! Allora, cari amici del Gruppo Archeologico Nuceria (GAN) vi ringraziamo noi, per quello che possa servire, perché Nocera Superiore ha bisogno di persone che amano la cultura e non che la utilizzano solo per selfie ed interviste per cercare di mascherare che “l’Archeologia non è nell’agenda politica di Nocera Superiore”.