Siano. "Aprite il vostro cuore e ridateci l'oro di San Rocco", l'appello del sindaco Giorgio Marchese

"Aprite il vostro cuore e ridateci l'oro di San Rocco". È l'appello commosso che il Sindaco di Siano Giorgio Marchese lancia a chi è in possesso dell'oro di San Rocco, dopo un furto avvenuto a Salerno ai danni della Banca Campania Centro, durante il furto è stato sottratto anche l'oro di San Rocco. "Faccio un ulteriore appello alla coscienza di chi ha compiuto questo sacrilegio e che in questo momento è in possesso dell’oro di San Rocco, vi prego restituiteci o permetteteci il ritrovamento di questi oggetti che sono il simbolo della devozione e delle preghiere del popolo Sianese verso il suo Santo protettore. - dice il sindaco Giorgio Marchese - Chiedo a tutti voi, in modo speciale ai mass media, di condividere il nostro appello con la speranza di fare arrivare agli autori di questo gesto un messaggio che possa convincerli a restituire la storia ad un Popolo distrutto da questa notizia. Il valore di quegli oggetti rappresenta per il Popolo Sianese un pezzo importante dell’identità e della storia della nostra comunità. Quell'oro è pieno di fede e di preghiere di un intero popolo devoto al suo Santo Patrono".